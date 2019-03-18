Следователи проводят обыски у производителя кваса «Никола». Его подозревают в уходе от налогов

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у производителя кваса «Никола» в Великом Новгороде. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты акционерным обществом «Дека» налогов в особо крупном размере, сообщает региональный сайт ведомства 18 марта.

По версии следствия, с июля по октябрь 2018 года руководство «Деки» уклонилось от уплаты налогов в размере более 26 миллионов рублей. В декларациях предприятия отражались неверные цифры.

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Ранее стало известно, что петербургская компания «Геликон» пытается отсудить 1,4 млрд рублей у новгородского завода кваса «Дека» и его партнеров.

Завод выпускает квас под марками «Никола», «Добрыня Никитич», «Русский дар», «Большой квас». Зарегистрированное в 1992 году ОАО «Дека» с 2009 года пытались поделить основатели компании — Андрей Манский и Константин Баринов. Первому должна была достаться «Дека», второму – петербургский солодовый завод «Невский берег». Однако затем Баринов пытался отсудить у Манского права на торговые марки.

Сейчас совладельцами «Деки» официально значатся фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Руководит компанией Николай Левицкий, с конце 1990-х он был вице-президентом НК «Славнефть», а позже – гендиректором МХК «Еврохим».

В 2016 году «Дека» модернизировала завод в Новгороде, годовой оборот с тех пор достиг 4,5 млрд рублей, доля на российском рынке кваса составляет больше 30%.