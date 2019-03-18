Путин подписал законы о фейк-ньюс и оскорблении властей. За распространение недостоверной информации придется платить до полутора миллионов

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за распространение недостоверной информации в СМИ и Интернете, а также о штрафах за оскорбление властей. Соответствующие документы 18 марта опубликованы на портале правовой информации.

Напомним, теперь за публикацию фейковых новостей нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей. Провинившиеся ресурсы, опубликовавшие недостоверную информацию, будут заблокированы, если незамедлительно не удалят эти сведения по запросу Роскомнадзора. За оскорбление властей предусмотрены штрафы от 1 до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Оба законопроекта разработали единороссы: глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Ранее законопроект поддержали в Совете Федерации — за проголосовали 149 сенаторов, против выступили только трое. В Госдуме единодушие было не столь впечатляющим — 322 депутата «за», 78 – «против».