На трассе под Петербургом – новое смертельное ДТП с автобусом. А причина старая

В Ленинградской области произошло уже третье в этом месяце серьезное ДТП с автобусом, на этот раз в Кировском районе. Три человека были госпитализированы, один погиб на месте. Причиной, как и в предыдущих случаях, стал выезд на встречную полосу.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 18 марта в 14:40 на 14-м километре автодороги Кириши – Будогощь столкнулись встречные Volkswagen Polo и автобус «ПАЗ». В результате 31-летний водитель легковушки скончался от полученных травм. Три пассажира автобуса получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Предыдущие две аварии произошли в Волховском районе Ленобласти. 6 марта на трассе «Кола» водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Higer. Погибла пассажирка «Рено», 14 человек были травмированы.

9 марта на дороге Вологда – Новая Ладога водитель автобуса потерял управление из-за сильного ветра, выскочил на встречку и врезался в большегруз. Пострадали три пассажирки автобуса.