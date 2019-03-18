Саженцы не стали преградой на пути нового путепровода во Всеволожске. На выкуп участка под трассу за 1,5 млрд потратили 2 миллиона

На Колтушском шоссе начинается строительство путепровода, который призван решить проблему регулярных автомобильных пробок перед железнодорожным переездом во Всеволожске. Последний участок, мешавший начать стройку, удалось выкупить за 2 миллиона рублей.

Как сообщает 18 марта 47News со ссылкой на пресс-службу областного дорожного комитета, во вторник, 19 марта, на 39-м километре дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск торжественно запустят строительство путепровода, который соединит «большой» Всеволожск и район Мельничный Ручей. Из-за регулярного движения по железнодорожной ветке на переезде постоянно собираются огромные пробки, а чтобы его объехать, нужно сделать крюк в 3,5 километра. При том, что интенсивность движения транспорта на этом участке дороги – более 20 тысяч автомобилей в сутки.

Путепровод будет иметь четыре полосы. Его проектная протяженность – 1200 метров, а предусмотренная скорость движения – 60 км/ч. Строительство оценили в 1,5 миллиарда рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор», а подрядчиком – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Аукцион на строительство путепровода был объявлен в ноябре 2018 года, однако на участие заявилось только ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Торги признали несостоявшимися, а с компанией заключили контракт по процедуре закупки у единственного поставщика. Отметим, в 2017 году этот же подрядчик заключил с «Ленавтодором» четыре контракта на сумму более 309 миллионов рублей.

Главным препятствием для строительства путепровода стали частные земельные участки. Их было необходимо выкупить, что, например, произошло с участком под заправкой ПТК. Однако владелица одного из участков – предпринимательница, выращивавшая на нем саженцы, – наотрез отказывалась его уступать. Вопрос решился 11 марта: землю выкупили за 2 миллиона рублей. Примерно этой же сумме равна кадастровая стоимость участка.

Сроки начала работ переносили: осенью старт был запланирован на конец 2018 года. В итоге в 12:00 19 марта во Всеволожске пройдёт торжественный запуск строительства путепровода при участии руководителей дорожной отрасли Ленобласти и представителей подрядчика. Транспорт обещают пустить еще до завершения всех работ.