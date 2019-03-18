Австралия ввела санкции против России в связи с Керченским кризисом

Австралия ввела санкции против России в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе. Об этом 18 марта заявила глава МИД Мэрис Пэйн.

По словам чиновницы, Австралия решила отреагировать вслед за Евросоюзом, Канадой и США. В черный список Канберры попали семь человек: это глава Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин, командир корабля «Дон» Госпогранслужбы Алексей Саляев, начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков. Им запрещено посещать Австралию. Также им обещаны «ограничительные меры финансового характера».

«Австралия осуждает агрессию и призывает Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков и корабли. Мы также призываем Россию обеспечить свободный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Также России ставится в вину «агрессия против Украины», в связи с чем в санкционный список также попало руководство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик: лидер ЛНР Леонид Пасечник, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко, председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка.

«Австралия едина со своими партнерами в противодействии продолжающейся российской агрессии против Украины, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма со стороны России», – пишет Мэрис Пэйн.

Ранее в связи с событиями 2018-го расширил санкционные списки Евросоюз.