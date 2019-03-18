Директор Росгвардии в Эрмитаже вручил командующему по Северо-Западу личный штандарт

Руководство Петербурга и Росгвардии собралось днем 18 марта в Эрмитаже. В Георгиевском зале генерал армии Виктор Золотов вручил личный штандарт командующему Северо-Западным округом войск Росгвардии Павлу Дашкову.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Руководство Петербурга и Росгвардии собралось днем 18 марта в Эрмитаже. В Георгиевском зале генерал армии Виктор Золотов вручил личный штандарт командующему Северо-Западным округом войск Росгвардии Павлу Дашкову.

Посмотреть на воинский ритуал приехали первые лица Северо-Западного федерального округа и Петербурга, в том числе полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский тоже не обошел вниманием церемонию.

Как напомнили в Росгвардии, штандарт командующего — это персонифицированный знак различия, который символизирует воинский долг и личную ответственность командующего за подготовку и применение вверенных ему войск.

После вручения штандарта генерал армии Золотов вручил государственные награды отличившимся генералам и офицерам.