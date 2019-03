Стрельбу в Утрехте устроил уроженец Турции. Полиция опубликовала фото злоумышленника

После стрельбы в Утрехте, при которой погиб как минимум один человек, полиция разыскивает уроженца Турции Гокмана Таниса. В своем твиттере полицейские 18 марта опубликовали его фотографию.

The police asks you to look out for the 37 year old G?kman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu