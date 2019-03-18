Стрельбу в Утрехте устроил уроженец Турции. Полиция опубликовала фото злоумышленника

После стрельбы в Утрехте, при которой погиб как минимум один человек, полиция разыскивает уроженца Турции Гокмана Таниса. В своем твиттере полицейские 18 марта опубликовали его фотографию.

The police asks you to look out for the 37 year old G?kman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

По предварительной информации, 37-летний Танис устроил стрельбу в трамвае в центре Утрехта. В результате как минимум один человек погиб, еще многие пострадали. Точных цифр нет до сих пор, в СМИ пишут о троих погибших и девятерых раненых. Силовики заблокировали несколько зданий, где может находиться преступник. Под усиленной охраной находятся аэропорт, вокзалы и другие объекты массового скопления людей. Отметим, ранее в СМИ писали о том, что стреляли несколько человек и всем им удалось скрыться с места происшествия. В полиции заявили, что террористической мотив рассматривается в качестве «возможного».