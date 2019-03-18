«Москва сверху похожа на...». Сколько «Зенит» мог заплатить за новое скандальное шоу

Новый канал «Зенит» «Z+» могут закрыть уже после первого выпуска. Виноваты нелепые шутки, невероятное количество мата и вопросы к коммерческой составляющей проекта.

кадр из шоу Z+//YouTube

Первому выпуску нового клубного канала «Зенита» «Z+» удалось перебить главную спортивную тему минувшего воскресенья – матч «Спартак» – «Зенит». Трансляцию сначала осудили в соцсетях обычные пользователи под хештегами #стыд и #позор. Продолжили официальные структуры. В самом «Зените», по данным «Фонтанки», весь понедельник, 18 марта, проходит разбор полетов.

Футбольный канал для домохозяек

«Я уже видел реакцию на эту трансляцию. Но вчера вечером находился непосредственно на матче со «Спартаком», поэтому сам ознакомиться с контентом не имел возможности. Обязательно сделаю это сегодня и только после этого смогу обстоятельно прокомментировать произошедшее», – процитировал «Спорт-Экспресс» президента «Зенита» Александра Медведева.

С резкой критикой нового проекта петербургского клуба выступила также РПЛ. По другим сведениям, креативом «Зенита» уже заинтересовались в Роскомнадзоре.

Рекламная кампания нового проекта петербургской команды шла последнюю пару недель. Был выпущен интригующий ролик, где помимо чисто футбольных людей вроде Марии Командной, участвовавшей в церемонии открытия ЧМ-2018, и мастера тактических разборов Вадима Лукомского, были представлены певец Сергей Шнуров, дизайнер Артемий Лебедев и телеведущий Александр Гудков – частые герои глянцевых журналов, известные каждой домохозяйке. В этом и заключалась концепция канала.

«Мы хотим, чтобы «Z+» был интересен не только как спортивный, но и как развлекательный канал. Именно поэтому мы планируем приглашать к себе известных гостей из мира искусства, культуры, моды. «Z+» — это современный взгляд на футбол, который позволит клубу стать ближе к своим болельщикам. У болельщика, который ежедневно погружён в мир социальных сетей и онлайн-видеосервисов, есть высокие ожидания и в отношении футбола», – рассказывал буквально два дня назад в интервью сайту «Чемпионат.com» советник президента по коммерческой деятельности и коммуникациям «Зенита» Илья Кочеврин.

Но что-то пошло не так. Дебютный выпуск обернулся скандалом и «бурей», как выражаются сотрудники сине-бело-голубых, внутри самого «Зенита».

Перформанс Шнурова и Лебедева

Эфир нового канала стартовал за два часа до матча «Спартак» – «Зенит». Противоречивым сценарий программы показался с первых минут.

– За «Спартак» в Петербурге болеют 2% жителей. За кого ты сегодня? – спросила ведущая Мария Командная у самой хайповой фигуристки России Елизаветы Туктамышевой.

– Я болею за «Зенит».

– То есть ты за нормальных людей?

Ощущение неловкости с каждой минутой только нарастало. Фигуристку заставляли прыгать в трех шубах (шутка про «тройной тулуп»), а потом с четырьмя фотографиями бывшего футболиста «Зенита» Акселя Витселя (шутка про «четверной аксель»). Даже сквозь экран было заметно, что Туктамышева держится из последних сил, чтобы не сбежать из кадра.

«Фонтанка» дозвонилась до Туктамышевой, чтобы узнать, оценила ли она чувство юмора авторов «Z+».

– Даже не хочу это обсуждать, – раздраженно ответила Елизавета и бросила трубку.

Видимо, не оценила. Безумный скетч с фигуристкой оказался только началом.

Хедлайнерами выпуска стали Сергей Шнуров и Артемий Лебедев. Герои сразу же закинули ноги на стол и стали через слово материться. Командная предложила гостям по очереди рассказать, за что они не любят Москву (Шнуров) и Петербург (Лебедев). Уровень доводов можно описать одним примером за авторством Шнурова, который сказал, что Москва сверху похожа на волосатый женский половой орган. Естественно, он употребил для этого образа другой термин.

В шоу также засветился бывший футболист Евгений Савин, прославившийся патриотичными комментариями во время матча Россия — Уругвай на ЧМ-2018. С недавних пор Савин довольно успешно ведет YouTube-канал почти на 400 тысяч подписчиков.

– Я понимаю, что это резонансная история, – осторожно ответил «Фонтанке» экс-футболист. – У меня послезавтра будет большой выпуск с Медведевым, и мне бы хотелось у него спросить, а самому пока никак не комментировать.

– Хотя бы ответьте, считаете ли вы этот выпуск удачным?

– Наверное, его никто не считает удачным. Вообще сложно что-то сделать с первого раза удачно, тем более так, как это получилось. В самом «Зените» никто не скажет, что это получилось удачно. Это всё, что я могу сказать.

– Вы не жалеете о своем участии в этой трансляции?

– Да ну, господи, что тут такого? Я же не участвовал в создании этой передачи, ее обсуждении, в ее ведении. Я просто забежал, посмотрел на то, что происходит, и убежал. Да нет, конечно не жалею.

«Зенит-ТВ» не имеет к этому отношения

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать. Вкратце она описывается двумя словами: «стыд» и «позор». О своем уходе объявила почти сразу после окончания трансляции Мария Командная, о чем написала в твиттере: «Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка. Это не близкий мне формат. Ребятам — удачи и чтобы у них когда-нибудь получилось что-то стоящее».

Друг за другом стали открещиваться от проекта сотрудники «Зенита».

«Друзья, хочу сказать кое-что важное. Ни я, ни команда «Зенит-ТВ», которая работает над YouTube-каналом клуба на протяжении последних 3 лет, не имеет никакого отношения к «Z+». Всем хорошей недели и по-настоящему качественного, креативного контента», – написал в инстаграме ведущий «Зенит-ТВ» Денис Денисов.

С аналогичным, почти слово в слово, заявлением выступил руководитель «Зенит-ТВ» Валерий Щедринский.

В личных беседах сотрудники «Зенита» отказывались раскрывать детали проекта даже на условиях анонимности, хотя не скрывали своего негативного отношения к нему. Известно лишь, что в клубе с самого утра понедельника начался серьезный разбор полетов. Под удар попали авторы проекта и некоторые из руководителей клуба, ставшие инициаторами передачи производства проекта в Москву, вместо того, чтобы отдать его собственным сотрудникам, которые уже не раз доказывали, что умеют делать качественный контент.

Кто это придумал?

Внутренний тендер на разработку нового канала «Зенит» провел в феврале. Были предложены три проекта. Первый — от команды «Зенит-ТВ». Два других от москвичей. От проекта «Зенит-ТВ» отказались сразу. Автором второй заявки стал Евгений Стаценко, известный по работе в программе «Ударе головой» на «Матч ТВ» и других спортивных телепроектах. Стаценко также работает редактором и автором некоторых документальных выпусков на одном из самых популярных российских YouTube-каналов «Вдудь». Несмотря на столичную прописку, его концепция была ориентирована на петербургскую аудиторию. Но выиграл третий проект — от московского журналиста и продюсера Игоря Порошина, который также приложил руку к «Удару головой». Его заявка была рассчитана на более широкую аудиторию.

Как стало известно «Фонтанке», заявку Порошина активно продвигали московские маркетологи во главе со Станиславом Благиным, недавно появившиеся в петербургском клубе.

Благин известен по своей работе в компании World Chess, где он занимал пост директора по проведению мероприятий. Главным успехом Благина на этой должности стала организация матча чемпионата мира по шахматам в ноябре 2016 года в Нью-Йорке между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

Также в числе вдохновителей называют и нескольких сотрудников из старой команды — это советник президента клуба по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин и коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин.

По оценкам телевизионных экспертов, знакомых с ходом переговоров продюсерских команд с клубом, первый выпуск «Z+» стоил примерно пять миллионов рублей. Из них два миллиона это выплаты команде Порошина, в том числе на гонорары Шнурову, Лебедеву и Командной (единственная, кто пока отказался от денег). Остальное — затраты на техническую часть и рекламу проекта, которой было очень много.

У тех же экспертов коммерческий смысл проекта вызывает вопросы. Очевидно, что продавать трансляции клуб не сможет – с этим не до конца справляется и "Матч ТВ". Создатели «Z+», по данным "Фонтанки", пообещали клубу увеличение базы болельщиков и ее дальнейшую монетизацию. Но все подписчики пока достались "Матч ТВ", так как трансляция шла через плеер этого телеканала, рассказал «Фонтанке» один из собеседников.

Игорь Порошин от комментариев пока отказывается.

«Я не уполномочен говорить об этом. Это корпоративная история», – заявил Порошин по телефону.

Как говорят люди, знакомые с процессом создания проекта, с высокой долей вероятности проект «Z+» будет признан неудачным и его либо совсем закроют, либо серьезно переработают. Но, возможно, делать это будут уже другие люди.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»