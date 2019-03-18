Налоговики и ФСБ заинтересовались «Красной икрой». Рыботорговцев проверяют в трех регионах России

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проверяет деятельность продавцов рыбы и морепродуктов в трех регионах России. Об этом 18 марта пишет РБК со ссылкой на ФНС.

«Службой проводятся совместные с ФСБ России мероприятия в отношении группы индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих розничную продажу рыбы, морепродуктов, в том числе красной икры», – говорится в сообщении налоговиков.

Цель проверки — «пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности», подчеркнули в ФНС. Кроме того, налоговики хотят установить «реальных производителей реализуемой продукции».

В деятельности группы компаний ФНС усматривает «признаки искусственного дробления бизнеса, а также неполной инкассации торговой выручки». При этом в отношении какой компании проводится проверка, налоговики утаили.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФСБ и ФНС совместно проверяют сеть магазинов «Красная икра» в Москве, а также связанные с ними компании в Приморском крае и на Сахалине. Якобы они уклонялись от налогов при помощи использования посредников. После прохождения таких посредников объем добытых морепродуктов занижался, а следом за ним — и НДС.