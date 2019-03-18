Жёлтый минивэн провалился в промоину на Апраксином рынке. Виноват прорыв трубы у БДТ

В яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы около набережной Фонтанки, ушёл задними колёсами автомобиль.

Этот факт «Фонтанке» 18 марта подтвердили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Меры безопасности на месте происшествия обеспечены; ответственность предприятия застрахована, и причинённый автовладельцу ущерб будет возмещён, подчеркнули в пресс-службе «Теплосети».

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас машину уже увезли. На месте остаются сотрудники «Теплосети» и любопытствующие работники рынка, сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Коммунальная авария случилась 18 марта после полудня у дома 59 по набережной Фонтанки, за зданием бизнес-центра «Лениздат». Очевидцы рассказывали, что пар поднялся до высоты пятого этажа и окутал БДТ и рынок Апраксина двора. Степановский проезд был перекрыт от Торгового переулка до Инструментальной линии. От отопления здания не отключали.