«Больше всего смахивает на Tinder». Первые пользователи «Яндекс.Аура» заподозрили сервис в сводничестве

Новый продукт российского поисковика «Яндекс» заинтриговал пользователей: сначала внезапным появлением «Ауры», с доступом для избранных, а затем — столь же стремительным исчезновением.

коллаж/"Фонтанка.ру"/ Newcastle Libraries/Flickr

«Дайте инвайт! Мне только посмотреть!», «А пригласите меня, пожалуйста, кто-нибудь в "Яндекс.Аура", если там кто-то уже есть. Умираю от любопытства…», «Аура... Аура... Аура... Инвайт... Инвайт... Инвайт... Вы в себе вообще там?», «Как перестать видеть про инвайты?» Такие сообщения заполнили новостные ленты в соцсетях многих россиян. Все обсуждали «Ауру». Если коротко, то это соцсеть, где не надо искать друзей, — их вам подберут по интересам и локации. Оптимисты видят в этом переосмысление клубов по интересам, циники — старый добрый сайт знакомств без обязательств.

«Фонтанка» посмотрела, что собой представляет эта «Аура», и поговорила с теми, кто с ней уже познакомился поближе. Если коротко, то никто особо ничего не понял. Во-первых, это (по крайней мере, пока) не программа, как Telegram или Instagram, и не сайт, как Facebook или «ВКонтакте». Ее нельзя скачать или открыть на телефоне и компьютере. Это лишь функционал мобильного приложения «Яндекс». Тем, кому повезло войти в число «тестеров», зайдя в него, обнаружили у себя иконку с логотипом «Ауры». Дальше — довольно минималистский и обычный для соцсети вроде Twitter интерфейс с окошком чата и списком друзей.

В настройках есть возможность скорректировать данные профиля, в наличии – черный список и уведомления. По тегам «Спорт», «Знакомства», «Разработки», «Путешествия», «Котики» и прочее можно сузить круг общения.

Пользователи-мужчины отмечают, что как только они регистрировались, к ним «в личку» начали «стучаться» миловидные и крайне общительные девушки. Никто из собеседников «Фонтанки» не пошел в романтических приключениях дальше обычного «лайка», так что на практике проверить реальность таких знакомств пока не удалось. Дамы, тестировавшие сервис, также очень быстро получали приглашения к разговору. Что получилось у тех, кто ответил взаимностью, «Фонтанке» неизвестно.

«Думаю, поэтому и закрыли регистрацию, чтобы антиспам-фильтр допилить», – предполагает собеседник «Фонтанки». В чем смысл этого спама в тестируемой версии продукта, куда за пару дней работы еще явно не успели проникнуть ушлые коммерсанты, загадка. Одна из версий – инвайты получили маркетологи и эсэмэмщики, которые решили быстренько опробовать свои навыки на новой площадке. Вторая версия — такой спам как раз и будет одним из путей монетизации сервиса и именно его «Яндекс» и тестировал.

Те, кто смотрел глазами профессионалов, отмечают технические находки, но в глаза им бросается сходство с Tinder и легкая возможность поиска партнера как минимум для флирта.

«В сети заложена хитрая околоспамовая механика, которая поможет в раскрутке. При смахивании фото или текста из ленты вправо вы не просто убираете его с экрана, но и ставите ему «лайк». Будем наблюдать и пожелаем «Яндексу» успеха. Предыдущие попытки поисковиков Google и «Яндекс» составить конкуренцию типичным соцсетям как Facebook, Instagram или VK завершились фиаско», – пишет один из петербуржцев с солидными знаниями в финансах.

«Аура» – как доступ к разрабам Яндекса. Что это нам даёт? Во-первых, туда бодрой свиньей (военное построение) надвигаются рекрутеры, во-вторых, можно напрямую жаловаться на Яндекс.Такси. Тем временем у меня 44 подписчика, пара предложений в «личке» на «пофлиртовать» и больше ста «лайков» к фотке. Лучше всего «лайкают» фотки с путешествий», – констатирует сотрудница скаутинговой технологической компании.

«Аура», безусловно, интересна. Объединение соцсети и рекомендательного механизма контента (а-ля Zite, Flipboard, Prismatic) для постов. Надеюсь, она будет сделана как отдельное приложение для десктопов и мобильных и будет доступна и в вебе тоже. Пророчу ей будущее. И нет, это не замена Facebook, Twitter, Instagram или чего-то еще. Это новый взгляд, и поэтому у нее есть шанс», – считает сотрудник облачного сервиса одного из мобильных операторов.

В ответах на вопросы «Фонтанки» о новом сервисе в «Яндексе» были немногословны. По словам представителей компании, «Яндекс.Аура» – это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса» находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением. «Аура» знакомит людей между собой: пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию. Сервис, который сейчас находится в стадии бета-тестирования, доступен пользователям, получившим приглашение, в приложении «Яндекс» на платформах iOS и Android.

«У нас есть определенный набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о полноценном запуске. Точных сроков (запуска проекта. — Прим. ред.) назвать не можем», – сообщили 18 марта в «Яндексе».

Вопросы об объемах инвестиций и подозрения в интересе к сервису знакомств в компании оставили без ответа.

Общение администраторов в пользователями «Ауры» позволяет лишь примерно представить себе направление мыслей разработчиков. Первое, на что обратили внимание первые приглашенные, — запрет на оскорбительный контент. В целом, довольно стандартный для любой соцсети набор табу, удивление вызвало лишь «насекомых и животных, чей вид вызывает отвращение». Это родило пачку шуток в сети про мужчин с волосатой грудью.

Отдельный запрет был введен на довольно безобидные вещи: «грубые формулировки и жаргонная лексика» (например, слова «менты», «наркота», «бабло», «мусора», «откосить»). Уж не на смольнинских ли институток ориентирована «Аура», задавались вопросом те, кто не стесняется своего родного языка.

За неимением внятных объяснений от «Яндекса» о сути происходящего, эксперты вынуждены гадать, к чему приведет новый эксперимент крупнейшей российской технологической компании.

«Если планируется рекламная модель монетизации, как в Facebook или во «ВКонтакте», то «Ауре» надо будет набрать хотя бы несколько миллионов пользователей, прежде чем можно будет говорить о деньгах», – рассуждает глава Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, в разработку такого проекта требуется вложить сотни миллионов рублей перед коммерческим релизом.

Юрий Брюквин, гендиректор ИАА «Рустелеком» напоминает, что «Аура» пока не является отдельным продуктом и, скорее всего, расходы на него «списаны» в общий бюджет на разработки «Яндекса». Он, к слову, по итогам прошлого года составил рекордные для российского рынка 22,5 млрд рублей — это на 20% больше, чем годом ранее. Так что вписать в такой бюджет пару десятков разработчиков «Ауры» – дело несложное. Тем более, что если это не отдельный, а побочный продукт, речь будет идти не о сотнях, а, в лучшем случае, о десятках миллионов рублей.

Куда сложнее вопрос с монетизацией. «Яндекс» постоянно запускает новые сервисы и далеко не все они приносят доход. Согласно данным самой компании, за 2018 год прибыльным было лишь направление «Поиск и портал». Оно и принесло основную выручку — 104,3 млрд рублей (что на четверть больше, чем годом ранее) и прибыль (уточненный EBITDA превысил 47 млрд рублей). Однако остальные пять направлений показали убытки. К ним относятся «Электронная коммерция», под которой в «Яндексе» понимают, в первую очередь, «Яндекс.Маркет», «Такси» (включая сервисы доставки еды), «Сервисы объявлений» (Недвижимость, работа и пр.), «Медиасервисы» (КиноПоиск, Музыка, Афиша, Телепрограмма) и «Экспериментальные сервисы» (Дзен, Облако, Здоровье, Драйв и пр.). Все вместе эти непрофильные сервисы «съели» за прошлый год 7,8 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

При этом есть и хорошие новости. Так, глава «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что «Яндекс.Такси» в конце 2018 года впервые показало квартальную прибыль. А значит, многомиллиардные вложения в этот сервис, наконец, начали приносить плоды. И то, что другие стартапы убыточны, не говорит о том, что в будущем они не «выстрелят».

«Поисковый бизнес – основной бизнес для «Яндекса», и он демонстрирует двузначные темпы роста, именно поэтому акции росли в последнее время, компаний с «фонтанирующим» бизнесом в России все же не так много. «Яндекс.Такси» фактически вышло в плюс в 2018 году, а «Яндекс.Маркет» планируется развивать в рамках СП со Сбербанком. Остальные бизнесы станут прибыльными на горизонте трех-пяти лет или, скорее всего, будут закрыты», – прогнозирует Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Капитал».

Каким станет место «Ауры» в линейке сервисов «Яндекса», ни один из экспертов пока не берется — слишком мало вводных для анализа. Хотя, если речь идет о сервисе знакомств, то прогноз, скорее положительный.

«Хотя у нас есть уже есть подобные сервисы, большинство из них не удовлетворяет клиентов. Слишком много спама и до реальных партнеров для знакомств, зачастую, бывает крайне трудно добраться через многочисленных ботов. Не удивительно, что у нас так хорошо «выстрелил» Tinder. Так что, если «Яндекс» предложит аналогичный по качеству продукт с жесткой фильтрацией спама, это будет серьезный успех, и заработать на этом будет нетрудно», – говорит Юрий Брюквин.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»