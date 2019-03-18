Непарадный Петербург с человеческим лицом. Горожане превращают старые квартиры в музеи и зарабатывают на туристах

Сделать квартиру источником дохода решили жители Петербурга. Собственники приводят к себе домой туристов и рассказывают им истории из жизни. О неформальных музеях, возникших в Северной столице, рассказывает журнал «Город 812».

По данным издания, пользуется популярностью у гостей города «музей-квартира Леонтия Бенуа» на третьей линии Васильевского острова. Анастасия Мурзина-Бенуа и другие наследники известного петербургского архитектора (автора корпуса Бенуа Русского музея, Института Отта и т.д.) почти 10 лет назад воссоздали шикарную квартиру, обставив её предметами из собраний многочисленных потомков. До 1914 года в этой квартире находилась знаменитая картина Леонардо «Мадонна с цветком». Сейчас этот факт работает как приманка для туристов.

Экскурсии также проводят в музее «Квартира доходного дома» им. Н.В. Юхнёвой на Фурштатской, 9. В этой квартире живут шесть поколений семьи с начала ХХ века. По словам Екатерины Юхнёвой, туристу мало джентльменского набора: Эрмитаж – Петергоф – Царское Село – Исаакиевский собор. Он хочет увидеть Петербург непарадный, но теплый, с простыми человеческими эмоциями. В таком случае квартиры-музеи становятся востребованными. Такой вид бизнеса может стать дополнительным доходом для пенсионеров. Правда, чтобы легализовать экскурсионную деятельность, собственникам придётся получить соответствующую лицензию.

В сентябре 2019 года в Москве состоится всероссийская выставка частных музеев. Среди прочего там будет обсуждаться статус квартирных музеев, есть предложение ввести понятие народного музея как некоммерческой организации.