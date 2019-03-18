Погоня за дворником с метлой на велосипеде. Директор петербургской комиссионки поработал за следователей и нашёл серийного продавца краденых гаджетов

Украденный у ребёнка телефон парализовал работу комиссионной лавки в Петербурге. Следователи решили мыслить масштабно и в рамках уголовного дела изъяли практически всю технику из магазина. А чтобы облегчить процесс раскрытия преступления, предложили хозяину торговой точки самому поймать преступника. Спасая бизнес от убытков, коммерсант кинулся в погоню за велосипедистом с метлой.

Как рассказал «Фонтанке» 18 марта директор комиссионного магазина Михаил Корниенко, в ноябре 2018 года к нему в лавку на Гороховой улице, 34, пришли следователи. Их интересовал телефон Xiaomi Redmi 4x. Кража этого гаджета у несовершеннолетней стала предметом уголовного дела. В комиссионку мобильник сдал 33-летний гражданин Узбекистана – за 4800 рублей.

Паспортные данные предполагаемого сбытчика краденого и его сотовый номер сотрудники магазина предоставили в следственный комитет Московского района. Однако следователям этой информации оказалось недостаточно. 5 марта 2019-го на Гороховую пришли с обыском и изъяли большую часть товара: 45 телефонов и 2 планшета. Владельцу магазина объяснили, что гаджеты в течение 30 дней будут проверять на причастность к кражам, и намекнули, как разрешить ситуацию: предприниматель должен сам разыскать своего нечестного клиента.

Предполагаемый преступник заявлялся в магазин с метлой на велосипеде и в оранжевом жителе. Приметы дали основание искать дворника. Поисковая операция заняла несколько дней, после чего выяснилось предполагаемое место работы — ЖСК №2 Центрального района. Эта коммунальная организация обслуживает 34-й дом на Гороховой.

«В субботу, 16 марта, продавец снова приехал в наш магазин на велосипеде. Хотел продать два телефона, но у него не было с собой паспорта, и его отправили за документом. Я преследовал его до дома, чтобы он не скрылся. Когда он вышел с паспортом, то позвонил в следственный комитет. Приехавший в магазин сотрудник произвёл задержание», — рассказал Михаил Корниенко.

По его словам, большая часть товара до сих пор находится в следственном комитете, из-за чего магазин терпит убытки.

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