У метро «Московская» начал расти ввысь еще один жилой комплекс

«Аквилон Инвест»

«Аквилон Инвест» отчитался о начале возведения монолитных этажей в своем жилом проекте «Q-мир» на 1-ом Передпортовом проезде неподалеку от метро «Московская».

Как сообщили в компании-застройщике, в феврале на земельном участке были закончены работы по свайному полу, а сегодня завершается заливка монолитных фундаментов и уже началось возведение «коробки» дома. Сейчас идут работы по стенам подвального этажа, где будет подземный паркинг и сити-боксы – индивидуальные места для хранения вещей.

«Аквилон Инвест»

«На стройке уже работает первый башенный кран, второй будет запущен на этой неделе. Всего для строительства дома, который будет состоять из 5 жилых секций, а также встроенного детского сада и медцентра, будет задействовано три башенных крана, что позволит сохранить заданный высокий темп работ», – отметила Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге.

Архитектурно новый ЖК «Q-мир» будет представлять компактный разнообъемный дом, 19-этажные жилые секции которого разбиты 3-этажным детским садом. В стилистике фасадов присутствует эко-тематика: основной цвет – нейтральный, бело-серый с яркими акцентами и включением фактур натурального дерева. Придомовую территорию застройщик планирует как небольшой парк с игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха. Помимо этого, рядом с домом на месте демонтированных железнодорожных путей обещают высадить аллею для всех жителей квартала.

«Аквилон Инвест»

Концепция ЖК «Q-мир» сформулирована как принцип 4Е: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В доме применена улучшенная система утепления «Термо-S», комплекс «умных» решений «in-Home», ресурсосберегающие инженерные решения. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+» («Высочайший»), экологичность и ресурсосберегающий подход при строительстве дома подтверждена золотым сертификатом GREEN ZOOM.

Минимальная цена квартир в ЖК «Q-мир» сегодня – от 2,62 млн рублей. Сдача дома планируется на II квартал 2021 года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru