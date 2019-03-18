Главный судья РФС: За нарушение на Дзюбе в матче «Спартак» – «Зенит» следовало назначить пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подверг критике работу главного арбитра матча «Спартак» – «Зенит» Владимира Москалева из Воронежа. Как сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на Егорова, судья допустил две грубые ошибки.

«Защитник "Зенита" Игорь Смольников должен был получить желтую карточку за фол на полузащитнике "Спартака" Александре Ташаеве, потому что там была грубая игра, удар сзади по ноге. У Смольникова она [карточка] оказалась бы второй. Что касается инцидента между защитником москвичей Ильей Кутеповым и нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, то там арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый удар, потому что защитник нарушал правила — Дзюба прокинул мяч, Кутепов выставляет ногу, форвард через эту ногу падает. Это нарушение, за которое назначается пенальти», – заявил Егоров.

Напомним, также Москалев не засчитал гол в ворота «Спартака» на 66-й минуте. Матч закончился со счетом 1:1.

Добавим, что Москалев также судил матч «Зенит» – «Спартак» в первом круге и тоже допустил ряд грубых ошибок, за что получил «неуд».