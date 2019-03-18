Еще один руководитель времен Полтавченко уходит. В Центре управления парковками, не сумевшем собрать почти 2 млрд рублей штрафов, меняется директор
Городской центр управления парковками (ГЦУП) после 12 апреля возглавит Сергей Куканов, который на данный момент временно исполняет обязанности директора учреждения. Об этом «Фонтанке» сообщили сразу несколько собеседников в городском правительстве.
Куканов, ранее занимавший должность первого заместителя в Центре комплексного благоустройства, перешел в учреждение, управляющее городскими парковками и отвечающее за велодорожки, в начале марта. Он занял должность замдиректора по правовым вопросам. Временно исполняющим обязанности Сергей Куканов стал из-за того, что действующий глава ГЦУП, Владислав Бакулин, находится на больничном. Бакулин подтвердил «Фонтанке», что его контракт истекает 12 апреля, а предложений о его продлении не поступало.
Напомним, что между Владиславом Бакулиным и комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который курирует деятельность ГЦУП, возник конфликт: ведомство посчитало, что директор учреждения безосновательно раздал 20 млн рублей премий, и пытается взыскать с него эти деньги через суд. Сам Бакулин претензии КРТИ не признает.
Напомним, что СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» было создано 29 декабря 2014 года при реорганизации ГУП «Городской центр автостоянок и гаражей». В ведении учреждения находятся 16 государственных платных автостоянок и 13 бесплатных перехватывающих парковок. Кроме того, ЦУП отвечает за городские велодорожки. Учреждение прославилось благодаря платному парковочному пространству на 2799 машино-мест в центре Петербурга. «Фонтанка» не раз писала о том, что платные парковки, несмотря на все усилия правительства, остаются бесплатными. За последние 3 года сумма не оплаченных штрафов превысила 1,78 миллиарда рублей. Кроме того, сообщалось, что в последние месяцы паркоматы в центре города лишились внимания и постепенно превращаются в нефункциональные стойки для объявлений и поле для самовыражения граффитистов.
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