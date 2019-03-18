В «Доме Шагина» на Фонтанке начинаются противоаварийные работы. Инвестор опасается за соcтояние здания

ООО СК «Северный регион» получило разрешение комитета по охране памятников (КГИОП) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Я. Шагина». Ранее стало известно, что здание на наб. Фонтанки, 145б, реконструируют под гостиницу.

Разрешение Смольного, по данным «Фонтанки», датировано 13 марта. СК «Северный регион» – это непосредственный подрядчик выполнения работ. Предприятие зарегистрировано в 2011 году. Собственник и руководитель — Алексей Максименко, совладелец ООО «Промстройреконструкция».

Концепцию проекта по реконструкции разработало ООО «Архитектурная мастерская Апостола». Его руководитель Филипп Апостол подтвердил «Фонтанке», что компания намерена незамедлительно приступить к противоаварийным работам. По его словам, состояние здания удручает, местами отсутствуют перекрытия, что ослабляет конструкции. «Стена наружная идет винтом, – говорит Апостол, – у нее отклонение в двух плоскостях, там чудовищные деформации, и это видно невооруженным глазом. Противоаварийные работы заключаются в установке металлических конструкций, которые будут крепиться к фасаду здания, чтобы стабилизировать его». По словам архитектора, демонтажные работы не планируются — за исключением разбора куска руины во дворе. Эта конструкция относится к флигелю, который не является объектом культурного наследия; убрать ее надо, чтобы во двор смогла заехать техника. При этом Филипп Апостол ссылается на большое количество обследований, которые проводились в 2007–2014 годах и в ходе которых были выявлены крен стены и аварийное состояние здания.

Ранее появилась информация о том, что собственниками компании «Нежилой фонд Консалт», реализующей проект реконструкции «Дома Шагина» под гостиницу, стали люди, близкие к Иркутской нефтяной компании.

Сам проект имеет долгую историю. Еще в 2008 году были озвучены планы превратить дом в пятиэтажный отель. В 2012-м начались демонтажные работы, были снесены дворовые флигели, однако снос остановили. Еще через 3 года здание признали памятником регионального значения. При этом «Дом Шагина» расселен еще в конце 1980-х, с тех пор капремонт там не проводился.

Здание относится к исторической застройке конца XVIII века. Лицевой корпус перестроен в 1870-х, тогда же были достроены дворовые флигели. Впоследствии здесь находилась редакция журнала «Русская старина».