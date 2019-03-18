Елена Перчикова, столкнувшаяся с травлей соседей в Псковской области, отрицает, что с ней встречались представители Следственного комитета

Елена Перчикова, столкнувшаяся с травлей со стороны соседей в деревне Томсино Себежского района Псковской области после того, как ее дочь Таисия написала письмо Владимиру Путину, отрицает, что с ней встречались представители Следственного комитета по региону. Об этом Елена Перчикова 18 марта сообщила корреспонденту «Фонтанки».

«Со мной Следственный комитет не встречался, я никого из Следственного комитета не видела, – сказала Перчикова. – Никакого письменного объяснения по факту угроз у меня не брали, и подпись свою я нигде не ставила. Заявлений об угрозах я не писала, потому что это бессмысленно. Я сразу стала искать варианты для переезда. Дочка временно заперта дома, она никуда не выходит — именно из-за угроз».

Ранее Следственный комитет по Псковской области назвал фейком информацию об угрозах семье Перчиковых. В пресс-службе ведомства заявили, что представитель СК лично общался с семьей, чтобы выяснить, кто им угрожает. Однако мать и дочь якобы сказали, что факта угроз не было, а СМИ распространяют ложную информацию.

11-летняя Тася Перчикова в конце 2018 года написала письмо президенту и попросила помочь ее маме — подарить семье мини-трактор для работы в огороде. Мать Таси, Елена Перчикова, работает санитаркой, ее зарплаты в 14 тысяч рублей едва хватает на жизнь, а на приусадебное хозяйство сил и времени не остается. После обращения в президенту Перчиковым стали помогать незнакомые люди со всей страны, присылать вещи и деньги. Это вызвало недовольство соседей.