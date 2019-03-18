«Новая Охта»: новые квартиры в продаже

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Новая Охта»: начались продажи квартир в новом доме 18, включающем 238 квартир площадью от 22 до 77 кв. м.

Выбрать можно из одно-, двух- и трехкомнатных классических вариантов. Минимальная цена квадратного метра – от 75 500 рублей. Плановый срок сдачи дома – декабрь 2019 года.

Новый дом хорошо подойдет для проживания как больших, так и маленьких семей: большая часть квартир – это двух- и трехкомнатные варианты. Небольшое количество квартир на этаже, просторные кухни, яркие детские площадки рядом с домом – вам и вашим детям будет комфортно.

«Новая Охта» – масштабный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой. В конце 2017 года было полностью завершено строительство первого этапа проекта. Сейчас идет реализация второго, который расположен ближе к реке Охте.

Удобные планировки, ориентированные на семейного покупателя, площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, уютные зеленые дворы – всё это относится к сильным сторонам проекта, что вкупе с доступной ценой и надежностью застройщика делают его одним из самых привлекательных жилых комплексов города.

Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. Автомобильные пробки по дороге к Девяткино и Мурино начинаются уже за «Новой Охтой». Пешеходы могут воспользоваться станциями метро «Гражданский проспект» или «Академическая» (10-15 минут на транспорте).

Напоминаем, что в марте «Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В этом месяце мы начнем продажи квартир сразу в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок… Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант. И главное – успейте купить по стартовым ценам!

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/