Ремонтировать дачу в стиле модерн в Левашово после сильного пожара суд заставил владельцев

Смольный через суд обязал собственников деревянного здания, построенного в начале прошлого века, защитить памятник от разрушения. Кроме времени ущерб наследию добавил случившийся год назад пожар.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 18 марта Выборгский суд удовлетворил иск городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к Николаю, Андрею, Егору и Елизавете Нестеровым. Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, семье принадлежит двухэтажная дача на Железнодорожной улице, 38, в посёлке Левашово.

Здание является объектом культурного наследия и, соответственно, имеет особый охранный статус. Как показала проверка КГИОП, разгоревшийся 2 марта прошлого года пожар значительно ухудшил его состояние. От огня пострадали перекрытия между вторым этажом и чердаком, выгорела крыша по всей площади. Кроме того, частично утрачены башенные завершения ризалитов северного фасада и слуховое окно в центре. Досталось также деревянному срубу и внешней отделке, в том числе особо значимым элементам декора.

По решению суда, комплекс противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия надлежит выполнить ответчикам. Управиться предстоит за шесть месяцев с того момента, как решение вступит в законную силу.

Статус памятника регионального значения дача на Железнодорожной по распоряжению КГИОП обрела в 2016 году. В реестре она значится как «Дача деревянная 2-этажная», построена в начале XX века в стиле модерн.