«Лада» отказывается от коричневого цвета. Пока для одной модели

«АвтоВАЗ» сократил количество цветов кузова для кроссовера LADA XRAY и его вседорожной версии XRAY Cross на один оттенок. Из палитры убрали темно-коричневый.

Ранее XRAY и XRAY Cross предлагались в семи вариантах окраски кузова, однако теперь модели больше нельзя будет заказать в темно-коричневом цвете «Кашемир» (код 283), сообщает 18 марта CarsWeek.Ru. Уже сейчас в онлайн-конфигураторе на официальном сайте LADA автомобили доступны только в шести вариантах окраски: «Ледниковом» (белый), «Огненно-красный» (красный металлик), «Серый базальт» (серо-бежевый металлик), «Пума» (светло-коричневый металлик), «Черная жемчужина» (черный металлик) и «Платина» (серебристый металлик). За все оттенки, кроме белого, придется доплатить 12 тысяч рублей.

Сейчас начальная цена субкомпактного кроссовера LADA XRAY составляет 548 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., который работает в паре с механической трансмиссией или 22-сильным 1,8-литровым двигателем, который агрегатируется как с «механикой», так и с 5-ступенчатым «роботом».

Версия LADA XRAY Cross обойдется в 679 000 рублей. Для нее доступен только 1,8-литровый мотор, выдающий 122 л. с., и 5-ступенчатая «механикой». Обе версии имеют только передний привод.