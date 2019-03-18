Рядом с Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

У берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. Это произошло ещё в конце 2018 года.

Как сообщает 18 марта BBC со ссылкой на специалиста НАСА по защите Земли от внеземных объектов Линдли Джонсона, факт разрушения небесного тела 18 декабря был замечен не сразу, так как оно произошло над Беринговым морем.

Взрыв был вторым по величине за последние 30 лет и уступил лишь метеориту над Челябинском шесть лет назад. Уточняется, что мощность была в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму (тогда была зафиксирована мощность от 13 до 18 килотонн. – Прим. ред.). Взрывы метеоритов такого масштаба случаются лишь два-три раза за 100 лет. Метеорит вошёл в атмосферу Земли на скорости 32 километра в секунду и распался на высоте около 25 километров.

Линдли Джонсон отметил, что разрушение небесного тела произошло вблизи маршрутов многих международных авиакомпаний, летающих между Азией и Северной Америкой.

В 2005 году конгресс США распорядился опознать не менее 90% астероидов размером 140 метров и более на орбитах, близких к Земле. В июне 2018 года обсерватория в штате Аризона обнаружила 3-метровый объект, названный 2018 LA, за восемь часов до того, как тот упал на нашу планету. НАСА изучила его орбиту и пришла к выводу, что он упадет на юге Африки. После этого над Ботсваной был замечен огненный шар в небе. Осколки метеорита нашли на суше.

15 марта 2019-го в небе над Эвенкией увидели падающий на землю объект, похожий на метеорит. Этот полет попал на регистраторы автомобилей. Тело упало на землю около 19:30 по местному времени (15:30 по Москве).

В начале февраля СМИ сообщали о падении метеорита на Кубе.

22 марта 2019 года к Земле подлетит крупный астероид. Небесное тело диаметром от 18 до 40 метров приблизится к нашей планете на расстояние 305 тысяч километров. Это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние между Землей и Луной, сообщили в NASA.

Космические тела, которые периодически падают на Землю, – это не только угроза нормальной жизни на планете, но и способ её улучшить. Аукционный дом Christie's выставляет метеориты на продажу. Последним был метеорит из Сибири в форме сердца. В октябре 2018 года аукционный дом RR Auction продал пятикилограммовый лунный метеорит за 612 тысяч долларов. Тогда же сообщалось, что житель американского штата Мичиган принёс учёным камень, которым 30 лет подпирал дверь. Камень оказался метеоритом стоимостью около 100 000 долларов.