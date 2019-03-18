ЖК «Огни залива» на расстоянии вытянутой руки

БФА-Девелопмент

Компания «БФА-Девелопмент» запустила мобильное приложение для презентации ЖК «Огни залива» в формате дополненной реальности (AR).

Четырехуровневый виртуальный макет позволяет изучить сам жилой комплекс, оценить масштаб и соразмерность зданий, разнообразие планировок, пройтись по дворам. Приложение дает представление об окружении жилого комплекса, ближайших остановках общественного транспорта, парках и достопримечательностях города и Красносельского района, социальной и торговой инфраструктуре и т.д.

Разработка используется на выставках и в ежедневной работе менеджеров отдела продаж.

Загрузив приложение дополненной реальности ЖК «Огни залива» и наведя камеру смартфона или планшета на любую поверхность, вы сможете выбрать один из четырех уровней детализации ЖК «Огни залива» – по отношению к городу Санкт-Петербургу, к Красносельскому району, к микрорайону застройки и непосредственно к самим корпусам и квартирам. Вместе с персонажами – капитаном и дамой – вы станете жителями ЖК «Огни залива», прогуляетесь по улицам микрорайона, вокруг корпусов второй очереди строительства, вдоль набережной Финского залива, подниметесь в квартиру и даже станцуете. Звуковые и текстовые подсказки помогут вам сориентироваться и наиболее полно погрузиться в атмосферу виртуального мира.

Скачать бесплатное мобильное приложение «Огни Залива» на свой смартфон или планшет из AppleStore или Google Play можно из любой точки планеты. Воспользоваться пошаговой инструкцией – на сайте http://www.ognizaliva.ru/ar/

Внимание: на смартфонах с операционной системой Android приложение запускается только на устройствах 2017 и 2018 года с объемом оперативной памяти 4 ГБ и больше и с процессорами snapdragon 835, snapdragon 845, huawei kirin 970.

ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents