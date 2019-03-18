Взрыв газа предотвратили в Кингисеппе. У полыхающего грузовика пожарные перекрыли газовую течь

Серьёзный пожар тушили днём 18 марта в Кингисеппе (Ленинградская область).

Около 13:20 в дежурную 124-ю пожарную часть поступил вызов на проспект Карла Маркса, 44: там загорелся грузовик, сообщает «Кингисепп сегодня».

Когда сотрудники МЧС на двух автоцистернах прибыли на место, пламя уже охватило «Газель». Попытки сбить его оказывались безуспешными: травило газовое оборудование, которым была оборудована машина.

Победить огонь удалось только после того, как огнеборцы, рискуя жизнью, смогли перекрыть газовую течь. Взрыв газового баллона был предотвращён. Люди не пострадали.

По предварительной версии, возгорание могло возникнуть как раз из-за неисправного газового оборудования.