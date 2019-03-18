Дороги вокруг Петербурга готовят к паводку

Устойчивая плюсовая температура воздуха привела к обильному таянию льда и снега. Дорожный комитет Ленинградской области дал указание районным ДРСУ сбрасывать снежные валы и завершать прочистку дренажных труб. Об этом 18 марта сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Очистка коммуникаций, проходящих под дорогами, гарантирует отсутствие серьёзного подъёма уровня талых вод. А регулярный промер глубин около мостов – залог готовности дорожников к весеннему половодью, отмечают в комитете.

За выходные 16 – 17 марта дорожные службы очистили почти две тысячи километров региональных трасс. В некоторых районах, где не было мокрого снега, отремонтированы деформации асфальтового полотна. На этой неделе тоже будет тепло, до плюс 7 градусов; ожидаются дожди.