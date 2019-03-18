Доллар и евро падают на торгах. Американская валюта подешевела до уровня августа прошлого года

Рубль укрепляется в ходе торгов на Московской бирже 18 марта. Курс доллара уже упал до уровня августа 2018 года.

Впервые за семь месяцев американская валюта стоит меньше 64,5 руб. Так, по данным на 14:50 курс доллара составлял 64,25 руб. Это более чем на 50 копеек ниже уровня закрытия торгов накануне. В предыдущий раз рубль был таким дорогим 8 августа 2018 года.

Также укрепляется и европейская валюта. Евро стоил 72,97 руб. по данным на 14:50. Это также самый низкий показатель с августа прошлого года.

Отметим, Центробанк РФ также снизил официальные курсы доллара и евро на 19 марта. Так, американская валюта будет стоить 64,66 руб., а европейская — 73,36 руб.