В «Театре Поколений» представят спектакль по пьесе, написанной петербурженкой с аутизмом

«Театр Поколений» представит на суд зрителей необычную премьеру – спектакль по пьесе «Истории Майкла Джексона», которую написала петербурженка с аутизмом Мария Жмурова.

Мария – актриса проекта «Квартира», бессменная участница спектаклей «Разговоры» (номинация на национальную театральную премию «Золотая Маска») и «Квартира. Фабрика историй». Также она играет в спектакле «Язык птиц» в БДТ имени Г.А. Товстоногова, как музыкант в оркестре «Антон тут рядом» и одна из первых студенток Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

С недавнего времени Мария стала себя пробовать в качестве драматурга, написав несколько пьес. Одна из них – «Истории Майкла Джексона». Это полностью авторский проект: Мария выступает и как режиссёр, и как автор идеи визуального решения, и как исполнительница одной из ролей. Путь от идеи до воплощения занял у неё около года. Помогали ей в этом участники проекта «Квартира» – профессиональные актёры, режиссёр Борис Павлович, продюсер Ника Пархомовская и многие другие.

Работа будет представлена в форме мастер-класса по достижению мечты: Мария расскажет о том, как постепенно формировался замысел пьесы и спектакля, затем коллектив «Квартиры» представит сценическую версию «Историй Майкла Джексона», в финале автор ответит на вопросы аудитории.

«Истории Майкла Джексона» – это в какой-то степени спектакль-лекция, рассказ о жизни певца и о том, как автор слышит его песни и его голос. Зрители «Историй» получат редкую возможность услышать хорошо знакомые песни по-новому, с точки зрения человека, для которого они не только музыка, но и объект личной идентификации, код жизненного сценария», – рассказали организаторы.

Премьера постановки состоится 21 марта.