Смерть пенсионерки под колесами «Инфинити» в Репино осталась безнаказанной. Водитель со всеми примирился

Суд в Зеленогорске прекратил уголовное дело генерального директора «Петербургской энергосберегающей компании» Валерия Ковешникова. В сентябре он протаранил иномарку на парковке магазина в Репино, насмерть сбил пенсионерку и закончил путешествие в витрине.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 18 марта, Ковешников признал вину, раскаялся и извинился. Слова дополнил суммой в 1,6 млн рублей, после чего дело в суд ушло с ходатайством потерпевшей о его прекращении. Никто из участников процесса не возражал, суд вынес постановление об освобождении Ковешникова от уголовной ответственности.

«Инфинити» под его управлением на парковке супермаркета в Репино устроил аварию 15 сентября 2018 года. Машина сперва «пнула» «Мерседес», затем сбила 80-летнюю старушку и въехала в витрину магазина.