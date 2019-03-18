Следственный комитет по Псковской области назвал фейком информацию об угрозах семье Перчиковых

Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района Псковской области, которая, по сообщениям в СМИ, столкнулась с травлей со стороны соседей после письма президенту Владимиру Путину, не получала в свой адрес угроз, сообщает 18 марта ТАСС.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области заявили, что проверили сообщения СМИ об угрозах в адрес семьи и признали данную информацию фейковой. Собеседник агентства заявил, что представитель СК лично общался с семьей, чтобы выяснить, кто им угрожает. Однако мать и дочь заявили, что факта угроз не было, а СМИ распространяют ложную информацию.

11-летняя Тася Перчикова в конце 2018 года написала письмо президенту и попросила помочь ее маме — подарить семье мини-трактор для работы в огороде. Мать Таси, Елена Перчикова, работает санитаркой, ее зарплаты в 14 тысяч рублей едва хватает на жизнь, а на приусадебное хозяйство сил и времени не остается. После обращения к президенту Перчиковым стали помогать незнакомые люди со всей страны, присылать вещи и деньги. Это якобы и вызвало недовольство соседей.