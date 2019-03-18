Живодер из Екатеринбурга отправится в колонию строгого режима. Собака получила 20 ударов ножом

Живодер, зарезавший бездомную собаку, отправится в колонию на 3,5 года. Его подруга наказана годом исправительных работ.

Приговор жителю Екатеринбурга вынес Орджоникидзевский районный суд. Как сообщает 18 марта региональная прокуратура, Алевтина Сабаргалиева и ее приятель, Максим Хозеев, в ноябре прошлого года затащили бездомную собаку в заброшенный дом на улице Стахановская. Животное связали, около 20 раз екатеринбуржец ударил ее ножом, после чего выбросил умирать в подвал. За особую жестокость мужчину отправили в колонию строгого режима, соучастницу, по мнению суда, за год должны исправить работы.

По данным СМИ, издевавшаяся над четвероногим парочка была нетрезва.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд отправил в колонию строгого режима Александра Веселова – он выкинул кота в окно.