При стрельбе в Утрехте погиб как минимум один человек. Полиция не исключает, что речь идет о теракте

Уровень террористической угрозы в нидерландской провинции Утрехт повышен до максимальной. Об этом 18 марта в своем твиттере сообщил национальный координатор по борьбе с терроризмом Питер-Яаап Аальсберг.

Уровень угрозы будет максимальным в течение еще 18 часов. Напомним, утром 18 марта неизвестные открыли стрельбу в трамвае в Утрехте. Изначально сообщалось о «многочисленных пострадавших». Позже AFP News уточнили, что, по их данным, как минимум один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительной информации, стрелков было несколько, все они скрылись с места происшествия. Полицейские ведут розыск злоумышленников, район инцидента оцеплен. В официальном твиттере полиции сообщается, что террористической мотив рассматривается в качестве «возможного».