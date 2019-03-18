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Лося в Башкирии спугнули, швырнув в него кошку. СМИ выяснили, что стало с лосем

Лося в Башкирии спугнули, швырнув в него кошку. СМИ выяснили, что стало с лосем

В Сети разлетается удивительный ролик, снятый очевидцем в городе Октябрьский в Башкирии. Пришедшего к людям лося удалось отпугнуть летящим котом.

«В Октябрьском местный житель пытался прогнать лося, который забрел в один из жилых дворов города, бросив в него кошку. <...> Сообщается, что позднее волонтеры поймали животное, вкололи ему транквилизатор и увезли в лес», – передаёт 18 марта «Эхо Москвы в Уфе».

Вероятно, именно про этого лося рассказывает сегодня издание «Республика Башкортостан». Оказывается, это ещё детёныш, так что выгнать его было несложно.

«Вчера в 34-й микрорайон города Октябрьский забрёл лосёнок. Испуганное животное жалось к пятиэтажкам и срывалось в галоп, когда к нему пытались приблизиться местные жители. Спустя некоторое время специалисты по отлову диких животных сумели-таки подстрелить его зарядом с транквилизатором, а затем отвезли в близлежащий лес», – пишет издание. В лесу зоологи наблюдали за лосёнком, пока он спал, а когда через пару часов проснулся, оставили его – в родной для него среде.

Фото: «Республика Башкортостан» / resbash.ru

Судьбу кота журналисты не отследили. Судя по видеозаписи, он не пострадал.

Изначально, 17 марта, автор видео выложил его в Instagram, но администрация соцсети удалила его, посчитав, что этот контент «может показаться людям неприятным или оскорбительным».

Скриншот из Instagram.com
Скриншот из Instagram.com

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