«Это недопустимо». Российская премьер-лига осудила новый канал «Зенита» за мат в прямом эфире

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с резкой критикой по поводу трансляции на новом канале «Зенита» «Z+», которая прошла накануне перед матчем со «Спартаком». Об этом 18 марта сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-конференцию директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина и директора РПЛ по связям с общественностью Сергея Алексеева.

«Мы считаем недопустимым это, мы нетерпимы к мату в публичном пространстве, такого быть не должно», – заявил Алексеев.

«Думаю, что сам канал и футбольный клуб обязаны контролировать свой контент, это недопустимо. Мы не сомневаемся, что этому будет дана соответствующая оценка, и подобного больше не возникнет», – подчеркнул Мейтин.

Напомним, в рамках прямого эфира на новом канале «Зенита» «Z+» гости и ведущие в большом количестве употребляли нецензурные выражения. В числе гостей были певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.

Ранее команда «Зенит-ТВ» отреклась от создания нового канала, заявив, что проектом занимались другие люди. Ведущая трансляции Мария Командная сразу после окончания эфира принесла публичные извинения и объявила об уходе без гонорара.