Зрители в БДТ после коммунальной аварии не замерзнут, пострадает только логистика

Прорыв теплосети на набережной Фонтанки не сказался на отоплении ближайших к эпицентру аварии зданий. Но на время ремонта пришлось перекрыть участок дороги.

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные бригады стянули к 59 дому по набережной реки Фонтанки около часа дня 18 марта. Труба лопнула за зданием бизнес-центра «Лениздат», Степановский проезд пришлось перекрыть от Торгового переулка до Инструментальной линии.

Как сообщалось ранее, пар из трубы поднялся до высоты пятого этажа, окутал БДТ и рынок Апраксин двор.