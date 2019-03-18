Песков: В ситуации с семьей Перчиковых, которых якобы травят за обращение к Путину, вмешательство Кремля не требуется

В ситуации с семьей Перчиковых из Себежского района будут «разбираться по-человечески», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 18 марта Псковское агентство информации со ссылкой на РИА Новости.

«Мы здесь из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь», – сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что всю информацию необходимо проверить, но вмешательство Кремля не требуется, так как в Псковской области выяснением обстоятельств, при которых семья столкнулась с травлей со стороны соседей, занимается специальная комиссия.

11-летняя Тася Перчикова в декабре 2018 года втайне от мамы написала письмо президенту Владимиру Путину и попросила помощи. Ответа из администрации президента девочка не получила, но опубликованная в СМИ история Перчиковых, переехавших из Петербурга в деревенский дом в Псковской области, вызвала отклик у пользователей Интернета. Семье стали приходить посылки и денежные переводы. Это вызвало гнев соседей, которые якобы угрожали девочке расправой.