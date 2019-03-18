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Среда джаза с Давидом Голощекиным
20.03.2019 21:00
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Jamie Davis - икона классического американского джаза

Jamie Davis - икона классического американского джаза

Один из величайших джазовых вокалистов Соединенных Штатов Америки – Джейми Девис. Однажды посвятив себя джазу, Джейми Девис всю жизнь остался его верным адептом и с годами  превратился буквально в икону классического американского джаза. В репертуаре Джейми Дэвиса – лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов – от Нэт Кинг Коула до Стиви Уандера.

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