Среда джаза с Давидом Голощекиным
Jamie Davis - икона классического американского джаза
+ 15s
- 15s
Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин.
Один из величайших джазовых вокалистов Соединенных Штатов Америки – Джейми Девис. Однажды посвятив себя джазу, Джейми Девис всю жизнь остался его верным адептом и с годами превратился буквально в икону классического американского джаза. В репертуаре Джейми Дэвиса – лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов – от Нэт Кинг Коула до Стиви Уандера.
Подписаться на подкаст Давида Голощекина в iTunes
Наши партнёры
СМИ2
Lentainform
Загрузка...