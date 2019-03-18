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Общество
18.03.2019 14:07
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Спасибо, что не обращали внимания. О нерпёнке, зимовавшем в центре Петербурга, рассказали зоологи

В Неве около Большого Обуховского (вантового) моста, среди домов, машин и 5 миллионов людей, действительно живёт дикая нерпа.

В воскресенье её заметили горожане, а в понедельник, 18 марта, о ней рассказали специалисты из Центра изучения и сохранения морских млекопитающих (Фонда друзей балтийской нерпы) в своём сообществе «Спасение тюленей» «ВКонтакте».

Это детёныш, видимо, тот самый, которого заметили в Неве в центре города в декабре, подтвердили «Фонтанке» 18 марта в фонде. Зимой, когда установился лёд, деться ему было некуда, да и по размеру он похож. «Малыш 2018 года рождения, более или менее упитанный, без видимых повреждений и отклонений от нормы, приплыл к нам, скорее всего, со стороны Ладоги. Уйти ему, вероятно, некуда, так как кругом сплошной лед», – рассказывали о нём зоологи в декабре.

Никакой метки на нём не ставили, в его жизнь никто не вмешивался – и это хорошо. Внимание со стороны людей только помешало бы ему и привлекло недоброжелательных ворон, от которых нерпе приходится прятаться подо льдом.

Спасибо, что не обращали внимания. О нерпёнке, зимовавшем в центре Петербурга, рассказали зоологи

«Лед на Неве стал активно таять и ломаться. Нерпулин получил наконец-то пространство для маневра, и теперь можно рассекретить места, где он жил с ноября по февраль, – пишут зоологи. – Благодарим всех, кто знал о местонахождении маленького зимовщика и не выложил эту информацию в открытый доступ. Для нерпенка это была самая лучшая помощь! <...> Мы старались избежать ажиотажа вокруг малыша, который изо всех сил пытался приспособиться к своему непростому положению (молодой тюлень, зимующий в реке в центре пятимиллионного города!) и которому это все-таки удалось».

Тем временем другой питомец центра – нерпёнок Крошик – перестал есть и плавать. Он не заболел, у него просто началась весенняя линька, а у нерпы это дело серьёзное и, по-видимому, очень нелёгкое. «Крошик опять стал похож на потертую меховую игрушку, выброшенную на помойку, но пройдёт немного времени, и он преобразится в самоуверенного жгучего брюнета», – уверены в фонде.

Нерпёнок Крошик

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