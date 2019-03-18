В Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Есть пострадавшие, на месте работает антитеррористическое подразделение полиции

В городе Утрехт в Нидерландах утром 18 марта произошла стрельба в трамвае. Как сообщает в своем твиттере местная полиция, «многие люди были ранены».

Bij een schietpartij in een tram in Utrecht zijn maandagochtend meerdere personen gewond geraakt. Het voertuig staat stil op het 24 Oktoberplein in Utrecht. https://t.co/GiOz3WsX04 — De Telegraaf (@telegraaf) 18 марта 2019 г.

Также полицейские уточняют, что район инцидента сейчас оцеплен. На месте происшествия работают сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По предварительной информации, стрелку удалось скрыться, сейчас ведется розыск.