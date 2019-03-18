Не шантажировал, а договаривался. В Петербурге основатель FinNews не признал вымогательство 1,2 млн у Россельхозбанка

Василеостровский суд Петербурга начал слушать дело о вымогательстве у Россельхозбанка, в преступлении обвиняют основателя и главреда портала FinNews. Владимир Шевченко утверждает, что его встречу с представителем банка истолковали превратно.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 18 марта прокурор в обвинительном заключении огласил: Шевченко с начала 2018 года разместил на своём портале ряд негативных публикаций об АО «Россельхозбанк» с корыстными целями. Следствие считает, что материалы о шатком положении банка, его неэффективности и хронических убытках появлялись на FinNews для дальнейшего шантажа, который и пустили в ход 5 марта прошлого года в ресторане «Марчеллис» на улице Одоевского.

Тогда Шевченко будто бы потребовал у представителя Россельхозбанка Бетехтиной по 50 тысяч ежемесячно до конца года, начиная с марта. В противном случае якобы пообещал не только оставить уже опубликованное, но и добить репутацию организации новыми статьями. Предполагается, что прикрыть вымогательство должен был договор на предоставление информационных услуг банку от FinNews.

Позже Шевченко якобы увеличил расценки лояльности своего издания и потребовал уже 1,2 млн рублей, но с рассрочкой на 2 года и с условием, что половина будет переведена на его счет до конца марта. По версии обвинения, Россельхозбанк вынужденно заключил договор, перечислил деньги и обратился в полицию.

Представитель медиабизнеса случившееся видит иначе. По его словам, между FinNews и банком был заключён коммерческий договор. Прокурору и суду он зачитал с десяток вопросов и указал, что конкретики обвинению не хватает.

«В какой именно фразе вербально мной были выражены требования денег и угрозы? Как можно позорить банк?» – недоумевает из клетки подсудимый.

Кроме того, он сомневается, что представитель банка Бетехтина после встречи корректно донесла его слова до руководства.

С допроса женщины решено начать следующее заседание. Владимира Шевченко на это время вернули в следственный изолятор, в котором он содержится с марта прошлого года. Родственников и друзей, пытавшихся перемолвиться словечком с подсудимым, изгнали сначала из зала, а потом и из коридора. Обвиняемого в вымогательстве главреда конвой предпочёл выводить без лишних глаз и камер.