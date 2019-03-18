СМИ: Подготовкой к Универсиаде заинтересовались следователи. Обыски идут в Управлении капстроительства Красноярска

Правоохранительные органы проводят обыски в красноярском «Управлении капитального строительства». Об этом 18 марта пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

Источники информагентства сообщили, что обыски связаны с делом о хищении бюджетных средств при строительстве объектов Универсиады. Официально эту информацию пока не комментируют.

В начале марта генподрядчик при строительстве нескольких крупных объектов — ООО «Управляющая строительная компания "Сибиряк"» подал в суд на Управление капстроительства с требованием выплатить 221 млн рублей (якобы именно столько государство недоплатило подрядчику). При этом губернатор Красноярского края Александр Усс ранее говорил, что при подготовке к Универсиаде якобы было выявлено только одно хищение — и всего на 9 млн рублей.

Отметим, всего на проведение Универсиады было выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета и еще 30 млрд — из регионального.

Напомним, Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта. Медальный зачет с огромным отрывом выиграла российская сборная. О том, как ей это удалось, читайте в материале «Фонтанки» «Универсиада неравных возможностей. Зачем российские профи «убивают» иностранных студентов».