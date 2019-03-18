В Доме Советов на Московском неделю мерзнут арендаторы. Тепла не будет минимум до среды

Историческое здание на Московском проспекте в Петербурге осталось без тепла из-за прохудившейся трубы. Ремонт продлится еще минимум два дня.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, тепла в 212-м доме по Московскому проспекту нет уже вторую неделю. Дыра на внутридворовой сети образовалась 12 марта, к концу недели ее залатали, но тут же образовался новый дефект. По словам главного энергетика ОАО «Исток» Олега Старикова, закончить все работы и вернуть в Дом Советов отопление планируется к середине недели.

В здании в настоящее время расположен бизнес-центр, офисы занимают несколько банков, турфирмы, банкетный зал, строительные компании, – всего там работают больше 80 различных организаций.