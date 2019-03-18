Многодетную петербурженку, которую нашли на Захарьевской, убила патология сердца

Трое малолетних детей все еще остаются под присмотром медиков после смерти их матери в коммунальной квартире на Захарьевской улице. Отец получил разрешение навещать малышей в больнице.

Причину смерти 37-летней петербурженки 18 марта назвали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Северной столице. Многодетная мать в квартире на Захарьевской улице 12 марта умерла из-за болезни сердца.

Как сообщалось ранее, в комнате рядом с телом полиция нашла троих детей, мальчиков в возрасте 2 и 4 года, и девятимесячную девочку. Забрать их домой готов отец. С ним малыши жили и раньше, женщина уехала от сожителя в середине января из Калининского района.

Сейчас дети лечатся от простуды, у младенца обострилось хроническое кожное заболевание. Отцу разрешили навещать детей в больнице, вскоре органы опеки отправятся к нему домой, чтобы оценить бытовые условия, в которых детям предстоит жить.