Обвиняемый в стрельбе в новозеландских мечетях отказался от адвоката. В суде он намерен «продвигать свои убеждения»

Обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката. Об этом пишет газета New Zealand Herald 18 марта со ссылкой на адвоката Ричарда Питерса.

По словам Питерса, обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя. Таким образом Таррант намерен превратить судебный процесс в «платформу для продвижения своих убеждений». Перед нападением на мечети он распространил манифест, содержащий антимигрантские и антимусульманские высказывания.

Ранее СМИ рассказали, что задержание стрелка произвели два провинциальных полицейских из местечка Кентербери, которые находились в Крайстчерче с тренировочным заданием.