Происшествия
Обвиняемый в стрельбе в новозеландских мечетях отказался от адвоката. В суде он намерен «продвигать свои убеждения»
Обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката. Об этом пишет газета New Zealand Herald 18 марта со ссылкой на адвоката Ричарда Питерса.
По словам Питерса, обвиняемый сообщил ему о намерении самостоятельно защищать себя. Таким образом Таррант намерен превратить судебный процесс в «платформу для продвижения своих убеждений». Перед нападением на мечети он распространил манифест, содержащий антимигрантские и антимусульманские высказывания.
Ранее СМИ рассказали, что задержание стрелка произвели два провинциальных полицейских из местечка Кентербери, которые находились в Крайстчерче с тренировочным заданием.
Справка:
В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта погибли 50 человек, десятки получили ранения. Власти страны признали произошедшее терактом.
Арестован 28-летний предполагаемый стрелок Брентон Таррант, также он снимал происходящее на видео. Ему предъявлено обвинение. Задержаны ещё два человека, но доказательств их причастности к атакам пока нет.
«Фонтанка» взяла интервью у жительницы Крайстчерча, бывшей россиянки: она рассказала, как успела проскочить за 10 минут до стрельбы, а потом пять часов сидела взаперти.