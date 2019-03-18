В Петербурге за два выходных дня случилось столько же ДТП, как в иной будний

УГИБДД Петербурга и Ленобласти подвело итоги субботы и воскресенья 16-17 марта. По сравнению с тремя праздничными выходными предыдущей недели, ДТП в обоих регионах было зафиксировано значительно меньше, а пострадавших в них – вдвое меньше.

Как сообщается 18 марта в официальной группе УГИБДД «ВКонтакте», за минувшие выходные в Петербурге зафиксировано 582 ДТП, из которых 18 – с пострадавшими. Травмы в них получили 23 человека, в том числе двое детей. Погибших не было. Неделю назад за три выходных дня в городе зарегистрировали 997 аварий, в которых пострадали 45 человек. Иногда столько же аварий случается в будний день, например 5 марта в Петербурге было 593 ДТП.

Дети получили травмы в аварии на Софийской улице. Там вечером 17 марта столкнулись «Валдай» и Audi. В последней пострадали мальчики-погодки. А на проспекте Стачек «Жигули» отправили в стену дома BMW. В результате травмы средней степени тяжести получил водитель отечественной машины.

В Ленобласти инспекторы зафиксировали 106 дорожных аварий, в том числе шесть с пострадавшими. Травмы получили шестеро взрослых и двое детей, а три человека погибли. Неделей ранее было 228 ДТП с 23 пострадавшими и одним погибшим.

Среди тяжёлых аварий – наезд на пешехода в Гатчинском районе области. Он произошел около десяти часов вечера 16 марта в деревне Карстолово. По данным отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти, у дома 11 по Дачной улице 48-летний водитель автомобиля Suzuki вне пешеходного перехода сбил 35-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

Еще одно смертельное ДТП произошло ночью 16 марта на дороге Санкт-Петербург – Ручьи в Сосновоборском городском округе. Мужчина на Nissan не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Сitroen. Обоих автомобилистов доставили в больницу, но водителя «Ниссана» спасти не смогли.

Днем все той же субботы на дороге Вартемяги – Токсово в аварии пострадал ребенок. Не справившийся с управлением водитель Peugeot выехал на встречку и врезался в «Жигули». В ВАЗе пострадали двое взрослых, в иномарке – 5-летний пассажир.