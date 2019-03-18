Стрелка из Крайстчерча задержали иногородние полицейские, приехавшие на тренинг. Они устроили правильное ДТП

Новозеландская полиция «невероятно горда» своими сотрудниками, поймавшими преступника, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч. Задержание произвели два провинциальных полицейских из местечка Кентербери, которые находились в городе с тренировочным заданием.

Кадр из видео в YouTube

Британская The Guardian 18 марта приводит слова главы новозеландской полиции Майка Буша о том, что подозреваемый «вел себя неадекватно», поэтому офицеры, имена которых не называются, «вынуждены были использовать силу и некоторые тактические возможности».

На видео, снятом одним из очевидцев на смартфон, заметно, как двое полицейских силой вытаскивают мужчину из белого Subaru. Машина преступника зажата полицейским автомобилем: как понятно из записи, полицейский протаранил ее и поддел таким образом, что колеса с правой стороны оказались в воздухе и одновременно была заблокирована водительская дверь (в Новой Зеландии левостороннее движение, потому водитель сидит справа). Полицейские вытащили подозреваемого через пассажирскую дверь и удерживали его на земле, при этом предупредили коллег и прохожих, чтобы те не приближались, так как они обнаружили на заднем сиденье Subaru целый арсенал, и имелся риск, что машина и сам подозреваемый заминированы.

Видео: YouTube/BBC News

Такие грамотные действия полицейских заслужили высочайшую оценку коллег. Крис Кэхилл, президент новозеландской полицейской ассоциации (профсоюза полицейских), заявил, что их действия «делают всех полицейских в Новой Зеландии и во всем мире невероятно гордыми». Полицейские специально отметили быстроту реакции, точность оценки ситуации и решительные действия провинциальных коллег.

«Они подвергли себя опасности, чтобы остановить нападение, – заявил комиссар полиции Буш. – И я уверен, что их действия предотвратили дальнейшие атаки».

Двое полицейских из Кентербери находились в Крайстчерче на тренинге как раз по борьбе с вооруженными правонарушителями и могли бы не принимать участия в задержании. Однако теперь они стали фактически национальными героями, хотя их имена официально до сих пор не названы.

28-летний Брентон Таррант, австралиец, был арестован и предстал перед судом. По данным полиции, он стрелял в людей и снимал происходящее на видео. Следующее заседание суда состоится в апреле. Задержаны ещё два человека, но доказательств их причастности к атакам пока нет.

В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта погибли 50 человек, десятки получили ранения. Власти страны признали произошедшее терактом. «Фонтанка» взяла интервью у жительницы Крайстчерча, бывшей россиянки: она рассказала, как успела проскочить за 10 минут до стрельбы, а потом пять часов сидела взаперти.

Крайстчерч (Christchurch) – небольшой город на Южном острове Новой Зеландии. Название города переводится как «Христова церковь».