Зачем Бастрыкин с лупой смотрит в ноутбук и выставляет напоказ наручные часы
Председатель Следственного комитета воскресил подзабытый способ исследовать улики — с лупой в руках. В отличие от хрестоматийных героев вроде Холмса и Мюллера, Александр Бастрыкин через увеличительное стекло прожигал взглядом экран ноутбука.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин (справа)
Фотосессия Бастрыкина стала легендарной к 18 марта, через пять дней после приема граждан в Москве. За это время фотографии председателя с погонами генерала и простенькой лупой в руке разобрали на мемы, а количество предположений, что же можно разглядывать в мониторе таким способом, не поддается счету.
По официальной версии, Бастрыкин смотрел фотографии с места преступления. Сторож форелевого хозяйства в 2016 году упал в рыбное озерцо и утонул, следствие сочло его смерть несчастным случаем, а сын погибшего Дмитрий Зеков уверен, что папе помогли. Вот он и записался на прием к председателю и «продавил» возбуждение уголовного дела.
Как уточнил Дмитрий Зеков «Фонтанке», служба безопасности СКР перед встречей с Бастрыкиным обыскивает посетителя «от и до». «Даже телефон не разрешают пронести, только обращение, с чем пожаловал, на бумажном носителе».
Ноутбук с фотографиями Бастрыкину поднесли на приеме граждан. Зеков, которому разрешили подойти к председателю и дать пояснения, глядя в монитор, этот компьютер тоже впервые видел. От волнения можно и забыть сочетание клавиш «Ctrl +», укрупняющее изображение на мониторе. Очки у Бастрыкина имелись, но лупа дает трех-четырехкратное увеличение. К тому же это нехитрое устройство входит в унифицированный чемодан следователя, поэтому кажущиеся нелепыми снимки можно легко объяснить.
По другой версии, более неофициальной, лупу Бастрыкину посоветовали использовать пиарщики СКР, чтобы председатель смотрелся солиднее. На приеме граждан, судя по фотосессии, присутствовала руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.
Не меньше вопросов вызвали наручные часы председателя. Он регулярно их предъявляет объективам фото- и видеокамер, хотя с этим аксессуаром у Следственного комитета ассоциации дурные. Бывшей правой руке Бастрыкина, полковнику Михаилу Максименко, вменялась взятка в виде часов Hublot ценой 50 тысяч долларов.
Демонстрация наручных часов Бастрыкиным не только не имеет ничего общего с неосмотрительностью, а наоборот, призвана подчеркнуть скромность председателя. На его руке сверкает позолотой кварцевый хронограф «Полет-стиль». Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремень из натуральной кожи, стекло — минеральное. Цена таким часам — 200 долларов. Производитель дает гарантийный срок 12 месяцев, и он для Бастрыкина давно вышел. «Полетом» украсил он свою руку не позднее 2017 года.
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