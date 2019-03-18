Треснувший лед оторвал от большой земли 65 рыбаков. На берег их перевозили спасатели

Любители рыбалки попали в западню вечером 17 марта в Приморском районе Петербурга. Со льдины пришлось снимать 65 человек.

Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в региональном управлении МЧС 18 марта. Рыбаки оторвались от берега рядом с Ольгино около шести часов вечера в воскресенье, между льдиной и берегом образовалась трещина шириной около шести метров. Спасатели перевезли на катере 65 человек.

За несколько дней до этого на льдине в районе дамбы оказались около тридцати человек, часть из них до берега добралась самостоятельно.

Оттепель сделала лед на Финском заливе опасным раньше, чем предполагало запрещающее выход на него постановление. Врио губернатора Беглову пришлось документ корректировать, запрет действует с 7 марта.