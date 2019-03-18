«Нынешнее поколение политиков предпочитает драться». Дерипаска рассказал, почему не ждет улучшения отношений с США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который, по разным оценкам, потерял из-за санкций более половины состояния, заявил, что улучшение отношений между Россией и США в ближайшем будущем невозможно. Об этом он рассказал 18 марта в интервью американскому телеканалу CNBC.

При этом Дерипаска уверен, что русские и американцы «не ненавидят друг друга».

«Я думаю, что в сердцах россиян есть место для того, чтобы начать все с чистого листа. Но проблема заключается в том, что все мышцы постоянно напрягаются со всех сторон», — заявил бизнесмен.

При этом смена президента в США ничего не изменит, считает миллиардер.

«Через четыре года все будет так же. Только новое поколение будет что-то делать. Нынешнее поколение предпочтет драться», – подчеркнул Дерипаска.

Напомним, 15 марта предприниматель подал на Минфин США в суд. Он требует признать, что санкции против него и его компаний вводились незаконно. По оценкам самого Дерипаски, ограничения нанесли ему ущерб в 7,5 млрд долларов (81% состояния). Кроме того, бизнесмен требует, чтобы его перестали называть «олигархом».