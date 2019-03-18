«Нынешнее поколение политиков предпочитает драться». Дерипаска рассказал, почему не ждет улучшения отношений с США
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который, по разным оценкам, потерял из-за санкций более половины состояния, заявил, что улучшение отношений между Россией и США в ближайшем будущем невозможно. Об этом он рассказал 18 марта в интервью американскому телеканалу CNBC.
При этом Дерипаска уверен, что русские и американцы «не ненавидят друг друга».
«Я думаю, что в сердцах россиян есть место для того, чтобы начать все с чистого листа. Но проблема заключается в том, что все мышцы постоянно напрягаются со всех сторон», — заявил бизнесмен.
При этом смена президента в США ничего не изменит, считает миллиардер.
«Через четыре года все будет так же. Только новое поколение будет что-то делать. Нынешнее поколение предпочтет драться», – подчеркнул Дерипаска.
Напомним, 15 марта предприниматель подал на Минфин США в суд. Он требует признать, что санкции против него и его компаний вводились незаконно. По оценкам самого Дерипаски, ограничения нанесли ему ущерб в 7,5 млрд долларов (81% состояния). Кроме того, бизнесмен требует, чтобы его перестали называть «олигархом».
Справка:
En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле 2018 года. В декабре стало известно, что США готовы снять санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку россиянин выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ снизилась с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.
В конце января США сняли санкции с компаний «Русал», EN+ и «Евросибэнерго», сам бизнесмен остался в санкционном списке.