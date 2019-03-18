Российским аптекам хотят запретить навязывать клиентам рекламируемые лекарства

Объединение производителей и продавцов лекарств «Национальная фармацевтическая палата» предложило Минпромторгу РФ запретить приоритетную рекомендацию конкретного препарата покупателям, если на продвижение этого препарата есть маркетинговый договор между продавцом и производителем. Об этом 18 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо палаты, направленное в правительство и Госдуму.

Наказывать предлагается конкретных продавцов, которые замечены за навязыванием препаратов. Авторы письма считают: клиент, он же пациент, склонен доверять аптекарю и предпочтет его совет, а не рекомендацию врача.

Если, как просит «Национальная фармацевтическая палата», в регламент проведения контрольной закупки Росздравнадзора внесут изменения, то пойманного на навязывании лекарства продавца накажут: приостановят действие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации фармработника на срок до полугода.

Свое предложение ввести регулирование взаимодействия между аптечными сетями и производителями авторы письма аргументируют данными прошлогоднего исследования Ipsos Healthcare. Согласно исследованию, в 43% случаев покупатель, описав симптомы, просит фармацевта порекомендовать препарат. Чаще всего специалист аптеки советует то лекарство, на которое его аптечная сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям. Причем при запросе конкретного препарата специалист в 60% случаев переключает внимание покупателя на приоритетный, так как зачастую маркетинговые договоры включают условие по ограничению на продажу лекарств конкурентов. Бонус сети, уверяют в «Национальной фармацевтической палате», может достигать 6 млн рублей.

Тем временем правительство России собирается почти вдвое расширить список лекарств, при покупке которых по назначению врача пациенты могут получить социальный налоговый вычет. Сегодня в список входит чуть более 400 препаратов, чиновники предлагают предоставлять вычет за все жизненно важные лекарства — а их более 730.