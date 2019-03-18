Похищенный бизнесмен Максим Яковлев поблагодарил участников своего освобождения. Рамзана Кадырова в списке не оказалось

Максим Яковлев

Петербургский предприниматель Максим Яковлев впервые прокомментировал свое похищение и освобождение. Он опубликовал в Youtube пятиминутный ролик с благодарностями всем причастным. Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявлявший о своей положительной роли в судьбе бизнесмена, не упомянут.

«Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто прямо или косвенно участвовал в моем освобождении. Огромное спасибо Экзекову Муссе Хабальевичу, моему старому другу и партнеру, уважаемым людям из абхазской диаспоры Санкт-Петербурга, правоохранительным органам Петербурга и Абхазии», – говорит Яковлев в размещенной 18 марта записи.

Из его рассказа также следует, что похитили его в ночь на 20 июня 2018 года из гостиничного номера:

«Примерно в два тридцать утра в мой номер в гостинице ворвались неизвестные люди в военной форме с громким криком «Максим Яковлев! ФСБ России». На меня пытались накинуть наручники. Я не давался и оказывал сопротивление. Меня душили и избивали, пока не избили до полусмерти. На мою голову был надет мешок, в котором было тяжело дышать. Меня вывели из гостиницы и вывезли в неизвестном направлении».

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров заявил, что лично поручал своему советнику и депутату Госдумы Адаму Делимханову принять меры по освобождению Яковлева, и это удалось.

«Я искренне благодарю Адама Султановича за успешное решение проблемы», – говорилось в сообщении Кадырова.

После похищения Яковлева представители Чечни появились на его предприятии «Полиграфоформление», предложили свои услуги по освобождению и попросили назначить своего человека на руководящую должность. Совет директоров предприятия отказался от «чеченского варианта».

Максим Яковлев – основатель предприятия по производству упаковки «Полиграфоформление», бывший акционер «Кировского завода» и партнер владельца ТРК «Гранд Каньон» Муссы Экзекова. За его освобождение похитители требовали 200 млн рублей.